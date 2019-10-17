Didimli hayırseverden hastaneye örnek bağış

Aydının Didim ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki hayırsever Yahya Cerit'e, Didim Devlet Hastanesine cihaz bağışında bulunulması dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

Didim'in yerlilerinden olan Mübadil torunu 86 yaşındaki Yahya Cerit, Didim Devlet Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz polikliniğinde kullanılmak üzere “Tur cihazı” bağışında bulundu. Cerit'e yaptığı bağıştan dolayı plaket verilmesi amacıyla bir tören düzenlendi.

Hastanedeki törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Kılıç, KBBK uzmanı Opr. Dr. Metin Çalışkan, hastane yönetimi ile Yahya Cerit'in evlatları katıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Veysel Kılıç ise Didim'de ikamet eden Yahya Cerit'in eşinin adını bir oda yaptırmak istemesiyle sürecin başladığını belirterek, hastane yönetimi olarak ihtiyaç duyulan cihazı dile getirdiklerini ,hayırsever vatandaşın hem oda hem de cihaz konusunda gerekli duyarlılığı gösterdiğini ifade etti.

KBB Uzmanı Dr. Metin Çalışkan ise deniz kıyısı olan ilçelerde kulakla ilgili sıkıntıların çok yaşandığını belirterek “Bağışlanan bu cihaza tur cihazı adı veriliyor. Bu cihazla iç kulak ameliyatlarında, orta kulak, kulak zarı ve enfeksiyonlarda gerekli olan bir cihaz. Bu cihazla artık hastanemizde bu tür hastalıkların ameliyatını yapacağız. Hastanemizde olmadığı için hastaları Üniversiteye hastanelerine yönlendiriyorduk ama artık kendimiz bu ameliyatı yapacağız" dedi.

Hayırsever Yahya Cerit ise hastane ve sağlığın insan hayatında yerinin önemli olduğunu ifade ederek, geçmişte yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Cerit, rahmetli olan eşinin adına hastanede bir oda yaptırmak fikrinin hastane yönetimiyle paylaşmasını ardından bu bağış fikrinin ortaya çıktığını dile getirip, bu tür bir bağışın içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cerit imkanı olan vatandaşların bu tür bağışlar yapması gerektiğini kaydederek, herkesi sağlık ve eğitim konularından duyarlı olmaya davet etti.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise hayırsevere bağışlarından dolayı teşekkür ederken “Hastanemiz fiziki anlamda bazı sıkıntılar var ama doktor ve ekipman bakımından tüm personel ellerinden geleni yapıyor. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla hastanemizin ihtiyaçları da karşılanıyor. Didim bu yönden örnek bir kent, bunu eğitim anlamında yapılan okullarla da görüyoruz. Bağışlanan bu cihaz hastalarımız şifa olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Türköz, Hayırsever vatandaşa teşekkür plaketini verdi.