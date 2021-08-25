Didimli jimnastikçiler uluslararası şampiyonaya katılacak

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir spor kulübü, 28-29 Ağustos 2021 tarihinde Bulgaristan'da gerçekleşecek olan Uluslararası Jimnastik Şampiyonası'na katılacak.

Aerobik Jimnastik dalında 21 ülkenin katılacağı Uluslararası Jimnastik Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek sporcuların tamamı Didimli sporculardan oluşuyor. 21 ülke 522 sporcunun katılacağı şampiyonaya Didim'den 5 sporcu ve 1 antrenör katılacak. Aydın'ı ve Didim'i temsil edecek sporcular arasında, Azra Canpolat, Ada Eylül Bülbül, Naziye Yeşilkaya, Defne Bıçakçı, Ecrin Özçek ve Jimnastik Spor Kulübü Eğitmeni Iryna Günal yer alıyor.

Şampiyonada Aydın'ı temsil edecek sporcular, hedeflerinin Bulgaristan'da dereceye girerek Didim'e madalyalarla dönmek olduklarını ifade ederek kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler. Kapalı spor salonunda gerçekleşen son antrenmanı izleyen Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, “Bulgaristan'da gerçekleşecek olan Uluslararası Jimnastik Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.