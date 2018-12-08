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Didimli kadınlar gelişim seminerinde bilgilendirildi

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Didimli kadınlara yönelik kişisel gelişim semineri düzenledi.


Didim Belediyesi, Didimli kadınlara yönelik kişisel gelişim semineri düzenledi. Belediye'ye ait Kadın uygulama ve eğitim merkezindeki eğitimde Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği eğitimcisi Şükriye Gürsoy tarafından verildi. Gürsoy, Muğla ve Dalaman'ın ardından Didim'de de bu tür bir eğitim vermekten mutlu olduğunu belirterek, öfke kontrolü, stres, şiddet ve benzeri, konular ile günlük hayatta yaşamı kolaylaştırma noktasında kadınlara bilgiler aktardı.

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