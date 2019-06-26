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Didimli kadınlara pazarlama teknikleri anlatıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Didim Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve Türk Ekonomi Bankası iş birliği ile Didimli kadınlara pazarlama teknikleri konusunda eğitim verildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve Türk Ekonomi Bankası iş birliği ile Didimli kadınlara pazarlama teknikleri konusunda eğitim verildi.


Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde gerçekleşen etkinliğe Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuran Arslan, TEB Kadın Bankacılığı Müdürü Berna Tüzüner, banka yetkilileri ile çok sayıda Didimli kadın katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından etkinlikte ilk olarak Oda Başkanı Hilmi Erbaş konuştu. Erbaş kadınların ezber bozmaya ihtiyacı olduğunu belirterek “Girişimcilik ruhu çok önemli ve kadınların bu konuda bir adım daha öne çıkmalı. Onların düşünce ve zarafetleriyle bu konuda öncü adımlar atabilir ve bu sürece katkı sunabilir. Kadınların hem girişimcilikte, hem iş hayatında hem de istihdamdaki yerini arttırmalıyız.”dedi.


Didim Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuran Arslan ise ülkemizde kadınların birçok sorunu olduğunu belirterek “Bizler kadın girişimciler kurulu olarak Didim'deki kadınlar istihdam noktasında birçok konuda destek olmak istiyoruz. Paydaşlar arasındaki işbirliğinin önemini bildiğimizden bu konuda adım atan TEB bankasını kadınlarımızla bir araya getirdik.”diyerek emek sunan ve katkı veren herkese teşekkür etti.


TEB Kadın Bankacılığı Müdürü Berna Tüzüner ise slayt eşliğindeki konuşmasında Dünyada ve Türkiye'deki kadınların iş hayatındaki yeriyle ilgili bilgiler vererek, Kadınlara yönelik bu konuda başlattıkları etkinlik hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


İşletme Koçu Ayşegül Akşak tarafından “Ezber Bozan Pazarlama Teknikleri” eğitimi başlığında ise Didimli kadınlara emek, girişimcilik, yeni iş kolları ve pazarlama konularında eğitimler verdi.

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