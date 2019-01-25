Didimli kadınlardan Başkan Çerçioğlu'na destek

Didim Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada yüzlerce kadın ellerinde bayraklar, destek pankartları ve sloganlarla Başkan Çerçioğlu'nu karşıladı. Kendisini her zaman destekleyen ve desteklemeye devam edeceğini söyleyen kadınlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil de eşlik etti.

Didimli kadınlara seslenen Başkan Çerçioğlu “Didim'e 50 yılda yapılmayan hizmeti 5 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık. Çünkü biz Didim'i, Aydın'ı çok seviyoruz. Her zaman fakir fukaranın, garip gurebanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmasını “Mutfakta yangın var. Bunu en iyi biz kadınlar biliyoruz” sözleriyle sürdüren Başkan Çerçioğlu “Sizlere güveniyorum, biz kadınlar güç birliği yaparak daha güzel bir gelecek için çalışacağız. Didim'de bir kez daha gördük ki kadınlar artık siyasete el koydu” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Başkan Çerçioğlu yüzlerce kadın ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'la dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte yüzlerce kadın hep bir ağızdan Başkan Çerçioğlu'na destek sloganları attı.