Didimli minik cimnastikçiler plaketle ödüllendirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, cimnastik müsabakalarında dereceye giren sporcular, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir tarafından ödüllendirildi.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen törene Didim Akrobasi ve Cimnatik Spor Kulübü Eğitmeni Iryna Günal ile kulüp başkanı Özgür Günal, Didim Efeler Ortaokulu Küçük Kızlar kategorisi il birincisi olan Defne Bıçakçı, Mahir Özdamar İlkokulu Minik Erkekler Kategorisi il birincisi olan Amir Fırat ve Minik Kızlar Kategorisi il ikincisi Yağmur Bilgin, Atatürk İlkokulu Minik Kızlar Kategorisi İl Birincisi Azra Canpolat, Didim Valiler Ortaokulu Yıldızlar Kategorisi İl Birincisi Sofia Hatice Efe ve İl İkincisi Ada Kamacı Selçuk Özsoy Ortaokulu Küçük Kızlar Kategorisi İl Üçüncüsü Ecrin İren Özşeker ile aileleri katıldı.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir tüm sporculara plaket vererek onurlandırırken, elde edilen derecelerden dolayı tebrik etti. Akdemir Didim'in adının bu tür müsabakalarda duyulmasından gururu duyduğunu belirterek, yanlarında oldukları mesajını aktardı.