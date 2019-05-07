Didimli miniklerden Ramazanda anlamlı destek

Didim'de faaliyet gösteren Çiçek Bahçesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırladıkları Ramazan paketlerini Didim Kaymakamı Mehmet Türköz'e teslim etti.

Çiçek Bahçesi Kreş ve Gündüz Bakımevinin öğrencileri ve ailelerinin katkıları ile hazırlanan, içerisinde çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu 30 adet yardım paketi, İlçe Kaymakamı Türköz'e teslim edildi. Yardım paketlerinin tesliminde İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'de hazır bulundu. Kreş ve Gündüz Bakım evi kurucu ve Müdiresi Gül Yapıcı Börekçi; ”Velilerimizin katkıları ile hazırlanan Ramazan Yardım Paketlerimizin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Sayın kaymakamımız Mehmet Türköz'e teslim ettik. Bu vesile ile ramazanımızın hayırlı olmasını diliyorum, bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Kaymakam Mehmet Türköz ise kreş yetkilileri veliler ve öğrencilerine teşekkür ederek; “Ramazan ayı bereket ayıdır. Bizler Millet olarak özellikle bu aylarda yardımlaşma, paylaşma duygusunu daha çok hissetmekteyiz. Teslim aldığımız yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine iletilerek sofralarına katkıda bulunmaktan sevinç duymaktayız. Bu tür yardımlarla Birlikte olduğumuz sürece, ramazan ayı daha huzurlu geçecektir” dedi.