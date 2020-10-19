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Didimli Muhtarlar günlerini kutladı

19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Didim’de çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Didim'de çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar günü kutlama törenine Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Didim İlçe yönetimi, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve Didim'de görev yapan muhtarlar katıldı.


Törende, Hisar Mahallesi Muhtarı Bahri Aşık ve Yeni Mahalle Muhtarı Şaban Tokmak tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasıyla tören sona erdi.

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