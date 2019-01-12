Didimli muhtarlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret eden Didimli muhtarlar, başkan Çerçioğlu'nu ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Muhtarlarla toplantıda başkan Çerçioğlu ve Atabay'a CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi meclis üyeleri ile CHP Didim İlçe Yönetimi de eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden her istedikleri yatırım ve vatandaşların istediği her hizmet ivedilikle yerine getirildiği için başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden muhtarlar, mahallerine hiçbir dönemde bu kadar yatırım yapılmadığını vurguladı. Muhtarlar vatandaşların özellikle birçok mahalleye ilk kez altyapı gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Toplantıda muhtarlara seslenen başkan Çerçioğlu, başkan Deniz Atabay'la birlikte önümüzdeki dönemde de her mahalleye eşit ve adil yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Didim'e Büyükşehir Belediyesi'nin 100 milyon lira yatırım yaptığının altını çizen başkan Çerçioğlu “Önümüzdeki dönemde de mahallelerimize ve Didim ilçemize diğer ilçelerimiz gibi yatırımlarımız aynen devam edecek. Didim bugüne kadar böyle yatırım aldı mı? 40 yılda yapılamayan yatırımı biz bir döneme sığdırdık. Demek ki çalışınca, amaç vatandaşa hizmet etmek olunca yapılabiliyormuş” diye konuştu.

Konuşmasına “Ben Aydın ve Didim sevdalısıyım” sözleriyle devam eden başkan Çerçioğlu “Aydınlılar vefalı insanlardır, kendilerine verilen değeri unutmaz. Vatandaşlarımızın desteğiyle seçildikten sonra yine rozetimizi bir kenara bırakacağız ve her vatandaşımıza en küçük bir ayrım yapmadan hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya aileleriyle birlikte katılan muhtarlar, Başkan Çerçioğlu'yla aile pozu verdi.