Didimli öğrenciler bisikletle trafikte farkındalığa dikkat çekti

Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında “Bisikletini kap gel" sloganıyla öğrencilere Didim Kaymakamlığı öncülüğünde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik ve İlk yardım haftası etkinlikleri kapsamında Didim Selçuk Özsoy ortaokulunda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Didim Kaymakam vekili Ömer Sevgili, İlçe jandarma komutan vekili Başçavuş Ali Uçar, Didim İlçe milli eğitim müdürü Recep Akdemir, Didim şoförler ve otomobilciler odası başkanı Savaş Cengiz, okul idarecileri, emniyet ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı. Sayı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından öğrencilerin haftaya ilişkin şiir ve konuşmalar gerçekleştirdi.

Ardından Selçuk Özsoy Ortaokulunda gerçekleştirilen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törenin sonunda öğrenciler, öğretmenler bisikletleri ile birlikte Cumhuriyet caddesinde farkındalık oluşturmak amacı ile pedal çevirdiler.