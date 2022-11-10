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Didimli öğretmen ve veliler kadına şiddete karşı bilgilendirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde emniyet ekipleri tarafından ilkokul öğretmenleri ve velililerine yönelik aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet ekipleri tarafından ilkokul öğretmenleri ve velililerine yönelik aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.



Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Efeler Ortaokulu ve Mahir Özgür Damar İlkokulu öğretmenleri ile velilerine aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ile KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) amacı, kullanımı hakkında da bilgilendirmeler de bulunarak broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

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