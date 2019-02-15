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Didimli Selin 8 gün sonra bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde 07 Şubat günü evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 17 yaşındaki Selin Dolmacı, 8 gün sonra Didim’deki bir evde polis tarafından bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde 07 Şubat günü evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 17 yaşındaki Selin Dolmacı, 8 gün sonra Didim'deki bir evde polis tarafından bulundu.


Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Selin Dolmacı, 07 Şubat günü ‘Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrılmıştı. Akşam eve dönmeyen Dolmacı'ya ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Genç kızın bulunması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Selin Dolmacı, 8 gün sonra Didim'deki bir evde bulunarak ailesine teslim edildi.

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