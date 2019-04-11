Didimli Simge, Turizm Haftası resim yarışmasında il birincisi oldu

AYDIN (İHA) – Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği resim yarışmasında Didim'den Simge Engin il birincisi oldu.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019 yılında 43. kez kutlanacak olan Turizm Haftasının geniş bir kitleye ulaşılması amacıyla öğrenciler arasında kültür ve turizm ile ilgili” Aydın-Tarih-Kültür-Sanat-Turizm” konulu resim yarışması düzenledi.

Bu kapsam da İlköğretim, Orta öğretim ve Lise düzeyin de yapılan resim yarışmasın da, Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesi 10 A sınıfı öğrencisi Simge Engin il birincisi seçilirken, dereceye giren tüm öğrenciler için 15 Nisan‘da saat 09:00'da Valilik önünde ödül töreni düzenleneceği belirtildi.