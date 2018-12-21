Didimli şoförler yeni hizmet binasına kavuştu

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni taşındığı hizmet binası dualarla açıldı.

Açılış törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları birlik başkanı Selahattin Çetindoğan, kamu kurum amirleri, Siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, Didim'de oda başkanları ve yöneticileri, Belediye başkan aday adayları ile çevre ilçelerin oda başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta ilk konuşan Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Savaş Cengiz Odanın 1992 yılında Tarık Uygun zamanında kurulduğunu belirterek “Odamızın kurulmasında öncülük edenlere teşekkür ediyorum. Odamızı kurulduğu günden bu yana üyelere ve vatandaşlara hizmet etmektedir. Üyelerimizin onayıyla odamızın yeni yönetimi olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugünde yeni hizmet binamızla daha güzel ortamda daha iyi hizmet sunacağız. “dedi.

Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay ise Oda başkanı Savaş Cengiz'in yenilikler ve zihniyet değişikliği yaptığını belirterek “Dünya değiştiği gibi Didim'de değişiyor. Biz yerel yönetimler ve odalar olarak ta değişim içerisindeyiz. Didim'de önemli turizm merkezi olma yolunda gayret sarf ediyor. Didim'de bu değişimin öncüsü olacak. Odamızda bu noktada yaptığı çalışmalarla öncü olacak.”dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları birlik başkanı Selahattin Çetindoğan Aydın'da 82 odanın kendilerine bağlı olduğunu ve bunların 20'sinin Şoförler odası olduğunu hatırlatarak “Bizler her zaman odalarımızın yanındayız. 82 odamızın yarısından fazla kendi tesisleri var. Bizler katkı sunmaya devam edeceğiz. Başkanımızı tebrik ediyorum.”dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ise Didim'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek “Türkiye'de Şoförler ve Otomobilciler odaları hem kendi esnafına hem de tüm araçların kayıt tescilinde kullanılan plakaları basıyor. Amme hizmetini görevine yerine getiriyor. Odamızın kuruluşunda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bugün Savaş başkanımız güzel bir mekân oluşturdu. Bu hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise, “Önemli bir esnaf kurumu güzel bir mekana kavuşuyor. Öncelikle Savaş başkana teşekkür ediyorum. Seçildiği günden bu yana odada güzel işler yapıyor. Birlik ve beraberlik noktasında güzel işler yapıyor. Görevini layıkıyla yapıyor. Herkes bu odadan faydalanacak. Dünya ve ülkemiz değişiyor. Güzel bir bina ile hizmetlerini taçlandırdılar. Kendilerine de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kuran-ı kerim okunup dualar edildi; ardından yöresel halk oyunları ekipleri gösterilerini yaptı. Arından İlçe protokolü açılış kurdelasını keserken davetlilere ikramlarda bulunuldu.