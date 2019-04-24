Didimli turizmciler 9 günlük bayram tatilinden memnun

Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne çıkarılması Aydın'ın turistik ilçesi Didim'deki otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, 9 günlük tatilin Didim turizmine katkısının fazla olacağını söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması en çok otel işletmecilerini sevindirirken, otellerde rezervasyonları almayı sürdürüyor. 9 günlük tatili değerlendiren Didim turizm derneği başkanı Tayyar Cengiz “Şimdi Didim'deki hareketliliğin sebebi malumumuz bir Vegan Festivalimiz oldu Onun devamı ve onların getirdiği bir kalabalık var. 9 günlük tatil otelciler tarafından mutlulukla karşılanan bir durum; bayram tatilinin 9 güne çıkarılması bütün turizmlerin beklediği bir durumdu. Didim son iki yıla oranla iyi geçiriyordu ama bu yıl son iki yıldan da daha iyi bir sezon geçireceği kesin. Aldığımız duyumlar ve bilgiler bu şekilde; Rezervasyonları kontrol ettiğimizde otellerde bunu çok rahat şekilde görebiliyoruz. Bu 9 günlük tatille otelcilerimizin ciddi bir mutluluk yaşayacağı kesin” dedi.

Öte yandan ise ilçedeki hava sıcaklıklarının 22 dereceye çıkmasını fırsat bilenler ise Altınkum Plaj'ında güneşlenip, denize girdi. İlçeye tatile gelenler, Didimliler ve ilçede yerleşik olarak yaşayan yabancılar plajda yerini aldı. Plajdakilerin kimisi güneşlenerek güzel havanın tadını çıkartırken, kimileri de denize girdi.