Didimli turizmciler hayatın normale dönmesini bekliyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, korona virüsü nedeniyle önlemler artırılırken, turistik ilçede müşteri bekleyişi içinde olan çarşı esnafın sürecin bir an önce normale dönmesini arzuluyor.

Didim çarşı esnafı kuyumcu Aziz Ceylan, korona virüsü dünya da ve Türkiye de etkili olduğu gibi turistik bir ilçe olan Didim de etkisini sürdürdüğünü belirterek, özellikle altın ve dövizdeki fiyat artışları ekonomiyi olumsuz etkilediğini savunarak, sürecin olumsuz etkilerini az hasarla bir an önce atlatılması arzusunu taşıdığını ifade etti.

Toplum sağlığının önemine değinen Ceylan, korona virüsü önlemleri kapsamın da bakanlığın yürütmüş olduğun sürecin toplum olarak iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Korona virüs dünyayı sıkıntıya düşürdüğü gibi ülkemizi de sıkıntıya düşürmüş durumdadır. Piyasalara bakıldığın da döviz ve altında ciddi bir yükseliş var. Bu hem ülke ekonomisini dolayısıyla ilçe ekonomisine de olumsuz etkilemektedir. Temennimiz ülkemizde ve ilçemizde de salgından en kısa zamanda kurtulup normal hayata dönmektir. Şu anda elimizden gelen bir şey yok. Sosyal izolasyon ve mesafeye dikkat ederek bakanlığın yürütmüş olduğu süreci toplum olarak iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Sıkıntı bittiğin de gerek ülke genelinde gerekse turizm sezonun yaklaştığı Didim'de de hayatın normale döneceğine inanıyorum. Bu süreç erken toparlanırsa ve de ne kadar erken toparlanırsa daha az zararla atlatılacaktır. Ama bu sürecin mutlaka olumsuz etkileri olacaktır. Şu anda gerek ülkeler arası gerekse iller arası ulaşımda sorunlar yaşandığı ve turizmle beslenen ilçede haliyle dışarıdan insan gelmeyince ilçe ekonomisi olumsuz etkilenecektir İlçede esnaflar olarak gün için de 4-5 saat mekanı açık tutarak süreci atlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Aydın ilinin de büyükşehir kapsamında olması nedeniyle ilçede sokağa çıkma yasağın uygulandığı ve bu süreç içerisin de, ekmek fırınları, nöbetçi eczane, su ve tüpçü esnafın hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.