Didim'li üreticiler delegelerini belirledi

Didim Ziraat Odası'nın delege seçimleri 16 mahallede gerçekleştirildi.

Didim Ziraat Odasına kayıtlı 2 bine yakın üye, genel kurul öncesinde delege seçimi için sandık başına gitti. Didim Merkez'e bağlı Cumhuriyet, Yeni, Fevzipaşa, Altınkum, Çamlık, Efeler, Hisar, Mavişehir, Mersindere, Denizköy, Yalıköy, Akköy, Akbük, Akyeniköy, Balat ve Batıköy'de odaya kayıtlı üyeler mahalle muhtarlıklarında oylarını kullandı. Mevcut Oda yönetim kurulu Başkanı Bahattin Gökdemir Çamlık mahallesinden delege seçilirken bir çok mahallede delegelerin değiştiği görüldü.

Ziraat Odasının mevcut delegeleri şu isimlerden oluştu; “Yeni Mahalle Yılmaz Öz, Efeler Mahalle Hilmi Yıldırım, Cumhuriyet Mahalle Aydın Taşyumru, Çamlık Mahallesi Bahattin Gökdemir, Altınkum Mahallesi Yalçın Çanak, Hisar Mahallesi Özgür Öztan, Denizköy Mahallesi Abdurrahman Güzel, Fevzipaşa mahallesi Mehmet Sığırcı, Akbük Mahallesi Murat Özcan, Mavişehir mahallesi Uğur Yöner, Mersindere Mahallesi İbrahim Ökmen, Yalıköy Mahallesi Bedir Nazlı, Akköy Mahallesi Arif Manav Akyeniköy Mahallesi Günay Yavaş, Balat Mahallesi Mehmet Konya, Batıköy Mahallesi Kerim Çepken.