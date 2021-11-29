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Didimli Yağmur'un adı Giresun'da yaşatıldı

Aydının Didim ilçesinde geçtiğimiz Temmuz ayında cinayete kurban giden 16 yaşındaki Yağmur Tayhan için başlatılan fidan kampanyası sona erdi.

Sosyal medya ve basın üzerinden duyurulan kampanyada 266 fidan bağışı yapılırken bağış yapılan fidanlar Giresun Gamgalı Hatıra Ormanı'na dikildi.



Didim'de geçtiğimiz Temmuz ayında cinayete kurban giden 16 yaşındaki Lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın adına “Ver elini Didim” adlı sosyal medya platformunun TEMA işbirliğiyle düzenlendiği fidan bağışı kampanyası sona erdi. “ Yağmur her fidana can olsun” sloganıyla sosyal medya ve basın üzerinden duyurulan kampanyada 266 fidan bağışının yapıldığı öğrenildi. Bağışlanan fidanlar Giresun Gamgalı Hatıra Ormanı'na dikildi. Düzenlenen kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Yağmur Tayhan'ın ailesi, kızlarının adının bir ormanda yaşatılmasının acılarının bir nebze olsa hafiflettiğini dile getirdi.

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