Didimli yelkencilerden bir ilk

Didim Yat ve Yelken Kulübü, Bulgaristan'da gerçekleştirilen yarışmada Didim'e üçüncülükle döndü.

1-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen 13. Bourgas Sailing Week Yarışları'na Didim Yat ve Yelken Kulübü 3 sporcuyla katıldı. Antrenörleri Mehmet Türeli nezdinde Optimist, Lazer Radial ve Laser 4.7 sınıflarında Didimli yelkenciler Sevginur Kurt ve Canset Sarp Laser Radial, Simla Elver ise Optimist sınıfında yarışmalara katıldı.

Kulüp sporcusu Sevginur Kurt, Bourgas Sailing Week yarışlarında Radial Bayanlar 3.'lük ödülü aldı. Bu ödül ile Didim yat ve yelken kulübü ilk kez çıktıkları yurt dışı yarışlarından madalya ile ilçeye döndü.