Didimli yerel yazarlar Engelsiz fest'te stant açtı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Didim Engelsiz Festivali'nde, Didim'de yaşayan yazar ve şairler için imza günleri düzenleyerek festivale katkı sağladı.

Festival kapsamında Altınkum yalı caddesinde üzerindeki festival alanında stant açan Didimli yazar ve şairleri Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ziyarette bulundu. Atabay yazar ve şairlerle sohbet edip, çalışmalarına başarılar diledi. Festivalde açılan stantlarda çocuk öykü kitapları, şiir kitapları ve öykü- roman türü kitaplardan oluşan yapıtlar yazarları tarafından okurlarına imzalandı. Gelecek yıllarda da düzenlenecek olan Engelsiz festivali etkinliklerinde de imza günlerinin geleneksel hale getirileceği belirtildi.