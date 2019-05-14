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Didimliler 19 Mayıs coşkusunu Grup İmera ile yaşayacak

Didim Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramının 100.

Didim Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının 100. yılını Grup İmera konseriyle kutlayacak.


19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün Kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun'a çıktığı günün 100. yılı Didim'de coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Didim belediyesi Kent meydanında 19 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da ücretsiz Grup İmera konseri düzenleyecek. Karadeniz müziğinin güçlü gruplarında olan Grup İmera söylediği parçalarla Didimlilerin gönüllerini fethedecek.


Belediye başkanı A. Deniz Atabay, 19 Mayıs'ın 100. yıl coşkusunun Didim'de en iyi şekilde kutlayacaklarını belirterek, tüm Didim halkını konsere davet etti.

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