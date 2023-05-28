Didimliler ikinci tur için sandık başına gitti

Tüm Türkiye 13'ncü Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için sandık başına giderken Didimliler de sabahın erken saatlerinde oyunu kullandı.

14 Mayıs Pazar günü yapılan birinci turda adaylardan hiç biri gerekli olan yüzde 50+1'i almayınca vatandaşlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Didim'de de sandık başına gitti. Saat 08.00 itibariyle oy kullanmak işlemi başlarken, Didim'de ise 76 bin 223 seçmen, kurulacak olan 212 sandıkta oy kullanması bekleniyor. Öte yandan güneşli havaya rağmen oy kullanma noktasında katılım azlığı gözlerden kaçmadı.