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Didimliler yerel seçimlerde sandığa koştu

31 Mart mahalli idareler seçimi kapsamında Aydın’ın Didim ilçesindeki seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandığa giderek oy kullandı.

31 Mart mahalli idareler seçimi kapsamında Aydın'ın Didim ilçesindeki seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandığa giderek oy kullandı. İlçede 194 sandıkta 63.272 seçmenin oy kullanması bekleniyor.


31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamında Didim'de seçmenler sandığa gitti. İlçede güzel havada gerçekleşen seçimler için emniyet güçleri okul önlerinde güvenlik tedbirlerini aldıkları görülürken, ilçede 194 sandıkta 63.272 seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Didimli seçmenler sandığa giderken, ilçede sandıkları saat 17:00'de kapanacak.

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