Didimlilerin desteği ile dünyaca ünlü sahiller pırıl pırıl oldu

Didim Belediyesi ve ilçede bulunan kulüplerin işbirliğiyle Akbük Çamkoru Sahili'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile ilçenin dört bir yanında başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 17 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Akbük Çamkoru Sahili'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve sahil boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Didim Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü, Didim Rotaract Kulübü, Plogging in Didim ile gönüllü vatandaşlarda destek verdi.

İzmarit, plastik atığı, cam şişe başta olmak üzere yüklü miktarda çeşitli atığın toplandığı sahilden elde edilen çöpler, incelenmek üzere Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce alındı.