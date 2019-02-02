Didimspor şampiyonluk kupasını aldı

Amatör Küme 4. grupta namağlup şampiyon olan Didim ekiplerinden Didimspor, şampiyonluk kupasını törenle aldı.

Didim Atatürk stadında düzenlenen törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Ulusoy, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, siyasi parti yöneticileri, Didim belediyespor camiası ve Didimli sporseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Didimspor kulüp başkanı Kadir Akar 2006'den beri kulübü sahip çıktıklarını belirterek “Amacımız kulübümüzü ayakta tutmak ve Didimli gençlerimizin spor yapmasını sağlamak. Bu süreçte bana destek olan İlçe protokolüne ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.”dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise futbolun zor bir iş olduğunu belirterek “Kulüplerin gelirleri yok; eğer mensup olduğunuz il'in ilçenin halkı futbolu sevmiyorsa işiniz daha da zor; Didim'de çok alternatif var ve futbola fazla iltifat olmamış olabiliyor. Amatör ligde futbolcular emeğini akıtıyor. İyi bir takım kurmak için bütçe lazım ve seyirciniz lazım. Didim'de işimiz zor bu yüzden, belediyenin futbola vereceği bütçe belli. Bizde bazen zorlanıyoruz. Bir sistemi kuralım; birlikte olup gücümüzü birleştirelim. Bu noktada bugün bu başarıda emeği olan herkese de çok teşekkür ediyorum.”dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Didim'de şampiyonluklara alıştıklarını belirterek “Geçen yıl iki takım şampiyon oldu. Didim'de spor kulüpleri güzel işler yapıyor ve gençleri zararlı alışkanlıklardan kurtarıp, spor yapmalarını sağlıyor. Hem kulüp yöneticilerimiz hem de işadamlarımız kulüplere sahip çıkıyor. Bize bu onuru yaşatan Didimspor'a teşekkür ediyorum.”dedi.

Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan ise ligi namağlup bitiren Didimspor takımına ve yöneticilerini tebrik ederek, gelecek sezon mücadele edeceği Süper amatör ligde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Didimspor'a katkı sağlayan işadamlarına teşekkür plaketi verildi. Ardından Didimspor'lu futbolcular ve teknik heyet tek tek tanıtılırken, madalyaları verildi. Ardından İlçe protokolü, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Ali Çetin'e verdi. Kupayı kaldıran Didimsporlu futbolcular marşlar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu doyasıya kutladı.