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Didimspor transfere hızlı girdi

Bu yıl Aydın Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Didimspor, mevcut antrenör Alparslan Başkaya ile yeniden anlaşırken, iç transferde de 3 futbolcuya imza attırdı.

Bu yıl Aydın Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Didimspor, mevcut antrenör Alparslan Başkaya ile yeniden anlaşırken, iç transferde de 3 futbolcuya imza attırdı.


Geçen sezon şampiyon olarak Aydın Süper Amatör ligine yükselen Didim ekiplerinden Didimspor transfer çalışmalarına başladı. Geçen yıl takımı şampiyon yapan mevcut antrenör Alparslan Başkaya ile yeniden anlaşan sarı siyahlı ekip iç transferde de kaleci Servet Danacı, orta sahada görev yapan Ali Çetin ve Yusuf Gümüştaş, sol bek Abdülgani Özcan, sağ ve sol kanatta oynayabilen Musa Can Tural ile yeniden anlaşırken, dış transfer ise Gümüşlükspor'da forma giyen libero Resul Büyükyolcu ile Sökegücü'nden forma giren Kaan Yazgan'ı kadrosuna kattı.



Didimspor Genel kaptanı Özkan Caymaz, Didimspor'u şampiyon yapan antrenörleri Alparslan Başkaya ile yola devam edeceklerini belirterek; “Hocamız ise bağlarımız pekişti ve misyonumuzu biliyor. Kendisiyle bir yıl daha beraberiz. Ayrıca Didim ile özdeşleşen Ali Çetin, Servet Danacı, Abdülgani ve Musa Can ile genç futbolcularımızdan Yusuf Gümüştaş ile yeniden anlaştık. Dış transferde ise Resul ve Kaan'ı kadromuza kattık .Güçlü ve seyri zevki veren bir takım oluşturmak istiyoruz. Yönetim ve teknik heyetimizle görüşerek önümüzdeki günlerde yeni transferlerimizi açıklayacağız” dedi.

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