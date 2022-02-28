DİGEM 'Çanakkale'den Anadolu'ya sergisi ile Didimlilere 'Merhaba' diyecek

Sanatçı Cengiz Yürükaslan'ın hazırladığı Çanakkale'den Anadolu'ya sergisi Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Didim Gençlik Merkezi (DİGEM) 1-8 Mart tarihlerinde vatandaşlarla buluşacak.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın vizyon projeleri arasında yer alan DİGEM vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı Cengiz Yürükaslan'ın hazırladığı Çanakkale'den Anadolu'ya sergisi, 1-8 Mart tarihleri arasında DİGEM'de gerçekleşecek. Tüm vatandaşların ücretsiz olarak girebileceği sergi, saat 09.30 ile 17.30 saatleri arasında vatandaşlarla buluşacak.

Tüm vatandaşları sergiye ve Didim Gençlik Merkezi'ne davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Değerli Sanatçımız Cengiz Yürükaslan'ın hazırladığı Çanakkale'den Anadolu'ya sergisini Didimli vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Yapımını tamamladığımız Didim Gençlik Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak olan bu anlamlı sergiye herkesi davet ediyorum" dedi.