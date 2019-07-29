Dijital Becerilerin Geliştirilmesi toplantısının ikincisi Yunanistan'da yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin İkinci Uluslararası Proje Toplantısı Yunanistan'ın Trikala şehrinde gerçekleştirildi.

Proje ortağı 9 kurum ve kuruluştan toplam 16 katılımcının yer aldığı toplantının birinci gününde projede gerçekleştirilen faaliyetler, ilerleme raporu, Türkiye Ulusal Ajansı uzmanlarının yerinde kontrol ziyareti konularında bilgi paylaşımı yapıldı. Eğitim modülünde gereklilikler, proje ortağı ülkelerin mevcut durum raporları, çiftçilerin dijital ihtiyaç analizleri - anket sonuçları değerlendirilerek, eğitim modülü ve materyallerinin hazırlanması, açık eğitim materyallerinin oluşturulması ve yayınlanması konusunda planlamalar yapıldı.

Eğiticilerin eğitimi, projenin uygulama kuralları, değerlendirme planı, yaygınlaştırma planı, proje web sitesi ile basın bülteni/broşür gibi yaygınlaştırma araçlarının şablon ve içeriklerinin planlandığı ve görev paylaşımlarının yapıldığı toplantının ikinci günü, değerlendirme ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi

ERASMUS+ Programı Ana Eylem 2- 2018 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı- Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" Projesinde proje ortakları Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Proje Koordinatörü), Aydın Valiliği (AB ve Dış İlişkiler Bürosu), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Eğitim Fakültesi), Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Karpuzlu Ziraat Odası, Developmental Center of Thessaly (Yunanistan), Euroform RFS (İtalya), Inercia Digital SL (İspanya) ve Institut Pro Trénink Pohostinnosti'nden (Çek Cumhuriyeti) oluşuyor.

Projenin temel amacı ise, kırsalda çiftçilerin/üreticilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini arttırmak; hedefleri ise teknik personelin ve eğiticilerin beceri ve yetkinliklerini geliştirmek; dijital alanda yenilikçi bir eğitim modülü geliştirmek; çiftçilerin dijital becerilerini artırarak verimliliği arttırmak; çiftçilerin internet araçları ve akıllı telefon uygulamalarını sosyal ve iş yaşamında etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak.