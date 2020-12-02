Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak

Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Habitat Derneği iş birliğinde yaşama geçirilecek proje ile Kuşadası'nın “dijital göçebeler” için uğrak noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile birlikte değişen turizm ve eğitim anlayışına uygun projeler geliştirmeye devam eden Kuşadası Belediyesi, Kamp- Karavan Alanı ve Mars Koloni projelerinin ardından Kampinova isimli yeni bir proje için harekete geçti. Projenin yaşama geçirilmesi için Habitat Derneği ile iş birliği protokolü imzalamak üzere Belediye Meclisinden yetki alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kampinova projesi ile Kuşadası çağımızın yeni turist tipi olan dijital göçebelerle tanışacak” dedi.

“Doğanın içinde inovatif bir deneyim”

Kuşadası Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervansaray'da yapıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi, meclise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sevk edilen “Kampinova” projesi oldu. Toplantıda projenin yaşama geçirilmesi amacıyla Habitat Derneği ile iş birliği yapmak üzere Başkan Ömer Günel'e yetki verilirken, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır bir sunum gerçekleştirdi. Sezai Hazır, kamp ve karavan alanı olarak kullanılmak üzere Kuşadası Belediyesi tarafından Kuştur Mevkii'nde kiralanan 36 dönümlük arazinin bir bölümünde “Öğren, Eğlen, Yenilen” sloganı ile yaşama geçirilmesi planlanan Kampinova projesinin doğanın içinde inovasyon odaklı bir deneyim alanı olacağını söyledi.

“50 milyar dolarlık dijital göçebe ekonomisi”

Hazır, eğitim, atölye, konaklama, çadır, spor, dinlenme ve ortak çalışma alanları ile sosyal tesislerin bulunacağı projenin başlıca hedef kitlesinin kampçılar ve freelance çalışanlar ile Kampinova'da düzenlenecek eğitim, atölye ve etkinliklere katılacak kişilerden oluştuğunu söyledi. Kampinova'da Y ve Z kuşağının talepleri doğrultusunda dijital çağın gereklerine uygun çeşitli eğitim ve atölyelerin düzenleneceğini ifade eden Sezai Hazır, alanın çeşitli dijital şenlik ve festivallere de ev sahipliği yapacağını belirtti. Pandemi ile birlikte zamana ve belli bir mekâna bağlı kalmaksızın dijital ortamda çalışmalarını yürüten ve “dijital göçebeler” olarak adlandırılan insanların sayısının giderek artmaya başladığına dikkat çeken Habitat Başkanı Sezai Hazır “Dijital göçebeler, dünya genelinde 50 milyar dolarlık bir ekonomi yaratıyorlar. Pek çok ülke ve kent, dijital göçebeleri kendilerine çekmek için çalışma yürütüyor. Kuşadası'nın bu kentlerden birisi olmaması için hiçbir neden yok” dedi.

“Eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir proje”

Başkan Ömer Günel ise, pandemi ile birlikte insanların yaşam tarzlarının ve anlayışlarının hızlı bir değişim sürecine girdiğini vurgulayarak “Artık yeni bir dünya ve buna bağlı olarak yeni bir turizm anlayışı şekilleniyor. Bu anlayışı ise Y ve Z kuşağının talep ve beklentileri belirliyor. Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden birisi olarak bu değişime ayak uydurmayı ve Kuşadası'nın da yeni turizmden hak ettiği payı alabilmesini istiyoruz. Kampinova, üzerinde yapılaşmanın olmayacağı, eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir proje. Bu proje ile Kuşadası, çağımızın yeni turist tipi olan dijital göçebelerle tanışacak” dedi. Başkan Ömer Günel, Kampinova'nın önümüzdeki yaz başına hazır olacağını söyledi.