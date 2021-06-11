Dijital kütüphane ile 25 bin kitaba ücretsiz ulaşıyorlar

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından açılan Sevil Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'ne gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Kısa süre içerisinde 179 üyeye ulaşan kütüphanenin basılı kitap sayısı günden güne artarken 25 bine yakın kitaba ulaşma imkanı sunan dijital kitap uygulaması da kullanıma açıldı.

Hayırsever Sevil Altaş ve kızı Meltem Altaş Günaydın tarafından Kuşadası Belediyesi ile KEGEV'e bağışlanmasının ardından Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde restore edilen Sevil Yaşar Altaş Kültür Merkezi'nde açılan Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, kısa süre içerisinde 179 üye sayısına ulaştı. 2-18 yaş aralığında olan çocuk ve gençlere üyelik imkanı veren kütüphaneden bugüne kadar 1178 adet kitap üyelere ödünç verildi.

SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde bulunan basılı kitap sayısı da günden güne artış gösteriyor. Yapılan bağışlar ve alımlarla zenginleşen kütüphanede şu anda 7 bin 146 kitap bulunuyor. 2-8 yaş arasını kapsayan çocuk bölümünde 1804 adet, 9-18 yaş arasını kapsayan genç bölümünde ise 5 bin 342 adet kitap yer alıyor. Kitapların kataloglamasında uluslararası standartlara uygun Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılıyor. Konularına göre gruplandırılan kitaplar, sayısal ifadeler ve renkli etiketlerle tanımlanarak; hiyerarşik bir sayısal düzene göre raflara sıralanıyor. Künyeleri hazırlanan kitaplar www.kutuphane.kusadasi.bel.tr adresine eş zamanlı yükleniyor. Böylece okuyucular sistemden kitapların künyelerini görerek seçme işlemi yapabiliyor. Kütüphanede İngilizce ve Almanca kitaplar da bulunuyor.

SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde basılı materyal kitap dışında, Kuşadası ilçesinde ikamet eden ilçe sakinleri ve turizm amaçlı gelen ziyaretçiler için dijital kitap (e- kitap) uygulaması da bulunuyor. Dijital kitap uygulaması okuyucular tarafından IOS ve Android uygulama marketlerinden ücretsiz indirilerek aktif hale getirilebiliyor. Kuşadası'nda ikamet edenler uygulamayı süresiz kullanabilirken misafir kullanıcılar Kuşadası dışına çıktıktan sonra 15 gün daha hizmetten yararlanabiliyor. Uygulama içerisinde 25 bine yakın kitap bulunuyor. Kitaplar belirli aralıklarla güncelleniyor.

SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde ayrıca pandemi sürecinde çocuklar için sosyal medya hesapları kanalı ile eğitici ve tanıtıcı etkinlikler düzenleniyor. Pandeminin sona ermesinin ardından belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi hedefleniyor.