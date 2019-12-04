Dilek balonları engelsiz bir Nazilli ve dünya için uçuruldu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, engelliler bireyler, engel oluşturmayan zihniyet ve erişebilir bir Nazilli için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'de dilek feneri uçurdu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'de Nazilli Belediye Meydanından 'Engelsiz Bir Dünya İçin Dilek Feneri Uçurma' etkinliği yapıldı. Etkinlik öncesi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan adına basın açıklaması yapan Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günün bir kutlama değil, engelli sorunlarını ve çözümlerini dile getirmek için önemli bir gün olduğunu hatırlattı.

Engelsiz erişebilir Nazilli için dilek fenerlerini gökyüzüne saldıklarını belirten Başkan Vekili Soner Yelkovan; “ Önümüzdeki dönem Nazilli'de engelliler için somut adımlar atıp çözümler üreten bir belediye olacağız. Bu konuda duyarlılığımızı belediye seçimlerinde engellileri temsilen meclis üyeliği adaylığına bir arkadaşımızı aldık. Şuan engelli erişebilirliğine sağlamış bir Nazilli için proje ve çalışmalarımızın alt yapısını oluşturuyoruz. Biliyoruz ki bir şehrin medeni ve modernliği sokaklarında mekânlarında özgürce hareket edebilen engelliler ile belli olur. Engelliler diğer bireyler gibi hayata katılabilir. Özellikle evinden sokağa çıkabilmelidir. Eğitim iş hayatı ve sosyal hayata katıla bilme konusunda en büyük engel mimari çevre ve zihinlerdeki engellerdir. Biz yerel yöneticiler engel yaratmayan zihniyetle engelsiz tüm bireyler için erişebilir bir Nazilli için çalışacağız. Önümüzdeki günlerde bunların somut hareketlerini göreceksiniz. Farkındalık gününde Nazilli Belediyesi olarak farkındayız diyoruz. Engelli camiasını saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz” dedi.

Başkan Vekili Yelkovan, konuşmasının ardından dilek fenerlerini engelliler ile birlikte "Engelsiz bir Nazilli ve engelsiz bir dünya” için gökyüzüne uçurdu. Belediye Meydanındaki etkinliğin ardından Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikâh Salonunda Gurup Katre 3 Aralık Engelliler Gününü engelliler için verdikleri konser ile daha da anlamlı hale getirdi. Nazilli Belediye Meydanındaki etkinlik ve Gurup Katre'nin konserine Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, Meclis Üyeleri, Genç Kızılay Gurubu, Engelliler ve Engelli yakınları katıldı.

Etkinliklerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Engelli ve engelli yakınları gece boyu gönüllerince eğlendiler.