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Dilek Yarımadası Milli Parkı yaz sezonuna hazırlanıyor

Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı yaz sezonuna hazırlanıyor.



Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından birisi olan Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yaz sezonu öncesi hazırlık çalışmaları devam ediyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kemal Can, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Can, Milli Park Müdür vekili Cenk Cerit' ten, alan hakkında bilgi alarak, ziyaretçiler ile görüştü. DKMP 4. Bölge Müdürü Can, ziyaretçi yoğunluğunun artmakta olduğu bugünlerde dikkat edilmesi gereken konular ve yapılacak çalışmalar hakkında gerekli çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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