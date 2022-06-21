Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atlarının sayısı her geçen gün artıyor

Yaklaşık bir asır önce mübadele sırasında bırakılan ve daha sonra vahşileşerek yaşamını bu bölgede sürdüren atlar Milli Park'a ayrı bir güzellik katıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarını izlemek için Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na yerleştirilen fotokapanlara takılan görüntüler Milli Park'taki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne seriyor. Bölgede yaşayan yüzlerce yılkı atlarının her geçen gün üremeye devam ettiği bildirildi.

Bölgede yaşayan yılkı atları ve yaban sığırlarının asırlık geçmişi olmasına rağmen bir bölümünün yaklaşık 97 yıl önce yaşanan mübadele sırasında Rumlar tarafından salıverilen hayvanların soyundan geldiği belirtildi. Belli gruplarla dolaşan atlar geçen süreç içinde tamamen yabanileşirken bu hayvanların bulunduğu bölgenin ziyarete kapalı olduğu ve yaban hayatına uygun ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürdükleri belirtildi.

Yılın 12 ayında da farklı güzelliklerle dolu harika bir tabiat alanı olan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı yaz kış ziyaretçilerini tabiatın en güzel halleri ile ağırlarken, her geçen gün sayıları artan Milli Park'ın yılkı atları bu yıl bahar mevsiminin de uzun sürmesi ile daha çok ürediği belirtildi.