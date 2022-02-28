Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki çalışmalar 01 Mayıs'ta bitecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda devam eden yenileme çalışmaları 01 Mayıs'a kadar bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Adil Şencan milli parkı ziyaret etti. Milli Parka ait tüm günübirlik alanlar, biten ve yeni başlanan yatırımları yerinde denetledi. 2022 yılı iş programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. Bölge Müdürü Şencan, 01 Mayıs 2022 tarihine kadar tüm yatırım ve projelerin tamamlanarak ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.