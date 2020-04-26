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Dilek Yarımadası'nda yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yaz sezonu öncesi hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaz sezonu öncesi hazırlık çalışmaları devam ediyor.


Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve her sene yerli ve yabancı olmak üzere 1 milyon turiste ev sahipliği yapan Milli Park'ta yaz sezonu öncesi hazırlıklar devam ediyor. Korona virüsü salgını dolayısıyla ziyaretçi girişine kapatılan Milli Park'ta, yol bakım ve çevre temizliği gerçekleştiriliyor.


Korona virüs salgınının ortadan kalkması ile tekrar ziyaretçilerine kavuşacağı günleri bekleyen Milli Park yetkilileri, sosyal medya hesabından yaptıkları “Umutlarınızı canlı tutun, hayat devam ediyor” başlıklı paylaşımda, “Milli Parkımızda Yaz Sezonu hazırlıkları Yıllık Yatırım Programımız dahilinde ara verilmeden devam ediyor. Alt yapı yatırımlarımız,Bakım ve Onarım çalışmaları Haziran ayı itibari ile tamamlanarak ziyaretçilerimizin hizmetine hazır olacaktır” denildi.

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