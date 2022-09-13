DİMDER Başkanı Özer, sektörün sıkıntılarını çözmek için hazırladığı projeleri açıkladı

Geçtiğimiz gün genel kurulunu tamamlayarak Necdet Özer Başkanlığı'nda yönetimini oluşturan Didim İnşaat Müteahhitleri Derneği, Didim'de pandemi sürecinin ardından yaralarını sarmaya çalışan inşaat sektörünün sorunlarını çözmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin arttığı bir dönemde aldıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını sektörün kötü gidişatını engelleyecek, satış oranlarını arttıracak ve sektör temsilcilerini rahatlatacak çözümler oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

“İlk hedefimiz sektördeki birlik ve beraberliği sağlamak”

İyi bir ekiple çok hızlı bir başlangıç yapacaklarını kaydeden DİMDER Başkanı Necdet Özer “İlk hedefimiz sektörde birlik ve beraberliği sağlamaktır. Çünkü biz inanıyoruz ki ilişkilerimizi güçlendirerek hem daha kaliteli hizmet sunabilir hem de yatırımcılar için daha güvenilir ve uygun işler yapabiliriz. Bunun yanında turizm yatırımcılarının beklentilerini sektörümüzün hedefleriyle birleştiren hamlelerle çok başarılı işler çıkaracağımızdan hiç şüphem yok. Didim'in doğal güzelliğini güçlü yapımızla harmanlayarak Didim'i turizmin başkenti yapmak konusunda iddialıyız. Yönetime seçilen arkadaşlarımla birlikte sürpriz proje lansmanı hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.