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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir vatandaş aracı ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir vatandaş aracı ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, bugün saat 22.15 sıralarında Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. 2. Sanayi girişinde yolun ortasında hareketsiz halde duran 09 AH 542 plakalı araçtan şüphelenen vatandaşlar araca yaklaştı. Aracın direksiyonunda hareketsiz halde bulunan 65 yaşındaki Ahmet Tosun'u fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Tosun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğinin tespit edilmesi üzerine ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tosun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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