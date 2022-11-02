Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakimiyeti kaybeden otomobil elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi hayvan pazarı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CFZ 023 plakalı otomobil, sürücüsü G.D.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada adeta faciadan dönüldü. Çarpmanın etkisi ile elektrik direği devrilirken, yüksek gerilim hattı bulunan elektrik telleri yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Savrulan araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Ü.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Ü.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

“Elektriğin kesilmesi beklendi”

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilin güvenliğini aldıktan sonra yol kenarında çıkan yangını söndürmek için AYDEM'in bölgedeki elektriği kesmesini bekledi. Yüksek gerilim hattının bulunduğu alanda elektriğin kesilmesi ile birlikte ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.