Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüje çarptı: 5 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Yeni Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 FH 967 plakalı otomobil sürücüsü A.B., kavşağa yaklaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü A.B. ile araç içerisinde bulunan A.B., H.A., E.B. ve A.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Alınan önlemlerin ardından ağır maddi hasarın meydana geldiği otomobil, çekici marifetiyle kaldırıldı. Belediye ekiplerince yol temizliği yapılırken, trafik ekipleri yolu güvenli bir şekilde yeniden trafiğe açtı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.