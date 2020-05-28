Dışarda Kaymakam, içerde öğrenci

Aydın'da geçtiğimiz yıl göreve başlayan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, tarımsal çalışmaları ile çiftçilere örnek olurken, eğitime olan düşkünlüğü ile de öğrencilere örnek oluyor. Eğitim ve üretime büyük önem veren Kaymakam Cemal Şahin, dışarda kaymakamlık yaparken mesai saatleri bitiminde öğrenciliğine devam ediyor.

Uzaktan eğitim yöntemiyle doktora seminerinin son dersini dijital ortamda gerçekleştiren Efeler Kaymakamı önümüzdeki dönem tez çalışmasına başlayacağını belirtti. Bu yoğun çalışma sürecinde desteklerini esirgemeyen hocalarına ve dönem arkadaşlarına teşekkür eden Efeler Kaymamı Cemal Şahin, hayat devam ettiği sürece eğitim ve üretimin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Aydın'da 2018 yılında Efeler Kaymakamlığı görevine başlayan, çalışmaları ve cana yakınlığı ile kısa sürede halkın gönlünde taht kuran Cemal Şahin, tarımsal üretim ve eğitim konusunda verdiği tavsiyeleri bizzat kendisi de uyguluyor. Yazın sıcakta, kışın da yağmur ve çamurda makamında oturmak yerine genellikle bölgesindeki tarım arazilerinde üretim yapan çiftçilere ve eğitim kurumlarına ziyaret edip onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Şahin, mesai saatleri dışında ise vaktinin önemli bir kısmını eğitime ayırıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Bölümü üzerine doktora yapan Kaymakam Cemal Şahin, uzaktan eğitim yöntemi ile pandemi sürecinde öğrencilerin halleri ile de hallenmiş oldu.

Çalışma hayatına başladığı 1992 yılından bu yana eğitim hayatını da sürdüren Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra; 1992 - 1994 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çalıştı. Daha sonra Kaymakamlık sınavını kazanarak Malatya Valiliğinde kaymakamlık stajına başladı. Kaymakam adaylığı kapsamında 8 ay süresince İngiltere'de dil ve meslek eğitimi alarak kaymakamlık kursunun ardından sırasıyla Rize- Kalkandere, Bitlis-Güroymak, Batman-Kozluk, Karabük-Yenice, Yalova-Altınova, Ankara-Çubuk ve Eskişehir-Odunpazarı Kaymakamı görevlerinin ardından Aydın Efeler ilçesine atandı.

Görev yaptığı her yerde halkın kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için ilginç projeler gerçekleştiren Kaymakam Cemal Şahin, bir çok ödüle sahip olmanın yanında Ankara Çubuk ilçesinde yaptığı başarılı çalışmalar ve yürüttüğü projeler nedeniyle Türk İdareciler Derneği Seçici Kurulu tarafından ‘Yılın Kaymakamı' seçilerek Vali Celallettin Tüfekçi Meslek Ödülüne layık görülmüştü.