DİTAB'ta Karataş güven tazeledi

Mevcut Birlik Başkanı Sevinç Karataş, yeniden başkan seçildi.

Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Mayıs ayı olağan meclis toplantısı meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. DİTAB binasında gerçekleşen toplantıda 2018 yılı faaliyet raporunun görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan seçimlerde 5 yıldır birlik başkanı olarak görevini sürdüren Belediye Meclis üyesi Sevinç Karataş tekrar başkan seçildi. Faaliyet raporuyla ilgili açıklama yapan Karataş; “Kısıtlı bütçelerle fuar, festival ve turizm toplantıları gibi çalışmalar yürütüyoruz. Güney Ege Kalkınma ajansı başta olmak üzere bir çok kurumun hibe ve destek programlarına başvuruyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni meclisimizle birlikte daha güzel işler çıkarmayı umut ediyoruz.” dedi.

Geçen 5 yıllık süreçte kurumsal kapasitenin de arttırıldığını dile getiren Karataş “Kurumumuzdaki hem personel anlamında, hem de teknik donanım anlamında kapasitemizi artırdık. DİTAB kendi tanıtım materyallerini hazırlayan, tasarlayan, fotoğraf ve videolarını çeken bir kurum olmuştur. Bilinirliği ve etkisi günden güne artmaktadır. VegFest, Tales Buluşması gibi etkinlikler başta olmak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaptığı çalışmalarla Didim'in marka bilinirliğine büyük katkılar sağlamaktadır. Edindiğimiz organizasyon tecrübeleriyle önümüzdeki süreçte yeni etkinlikler ve tanıtım faaliyetlerine hız vermeyi hedeflemektedir. Geçtiğimiz 5 yılda turizmin tüm Türkiye'de sıkıntılı bir dönem geçirdi. Didim'deki kurumlar ve turizmcilerin üstün gayretleri ile bu dönemi minimum hasarla atlattık. Bu dönemdeki çalışmalarımızın meyvesini bu sezonla birlikte tüm turizmciler olarak toplayacağız. Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi adına çalışmalar yürüttük ve bu konuda Didim olarak iyi bir noktaya geldik DİTAB meclisindeki uyum bu anlamda diğer kurumlara da yansıyor. Geçtiğimiz 5 yılda bu uyumu yakaladık bu dönemde de yakalayacağımızdan eminim. Didim'i ve Turizm'i düşünen bir meclisimiz var.” şeklinde konuştu.