DİTAB'ta turizm temsilcileri belirlendi

Deniz Atabay ve Didim Belediyesi Encümeni gözetiminde yapıldı.

Didim belediyesi başkanlık makamında yapılan seçimlerde kanun gereği Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm belgeli konaklama tesisleri ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin arasından 3 asil 3 yedek üye olmak üzere gerçekleşti. Palm Wings Resort, Venosa Resort ve The Holiday Resort DİTAB meclisine asil olarak, Büyük Anadolu Resort, Aquasis ve Mutlu Apart yedek olarak oy birliği ile seçildi.

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Seçilen temsilciler ile DİTAB Meclisi oluşturuldu. Mecliste Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay doğal üye olarak bulunurken Aydın BŞB Meclisi'nden Evrim Karakoz, Mustafa Bülent Bakırlı, Kıvanç İşbilen Didim Belediye Meclisi'nden Sevinç Karataş, Cengiz Kızıldağ, Vefa Berk Tezsezener ve seçilen turizm temsilcileri ile birlikte görev yapacak. Seçilen 11 kişilik meclis ilk toplantısını Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirecek.