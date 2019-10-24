Diyetisyen Hande Nur Uzun, diyet yapacaklara uyarı:

Yanlış diyetlerin ve yetersiz tek tip beslenmenin hafızamız üzerinde olumsuz etki oluşturduğunun belirlendiğini kaydeden Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Hande Nur Uzun, unutkanlığı önlemek için hafızaya iyi gelecek besinlerin tüketilmesine de özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bunların başında balık, kuruyemişler, yumurta, incir üzüm gibi ürünlerin başı çektiğini kaydeden Diyetisyen Hande Nur Uzun, “Balık; Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Yapılan araştırmalarda, omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin Alzeimer riskini azalttığı ortaya konmuş, unutkanlığı önlemek ve hafızayı güçlü kılmak için özellikle balık sezonlarında bolca balık yenilmelidir” dedi.

Kuruyemişlerin de beslenmede önemli rol oynadığını kaydeden Diyetisyen Uzun, “Yapılan araştırmalar E vitaminin zayıflayan hafızaya oldukça yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Ceviz, fındık, badem, yer fıstığı ve ay çekirdeği gibi yemişlerden biri her gün belirli porsiyonlarda tüketilmelidir. Bunun yanında Aydın'ın milli ürünü olan incirin de de periyodik olarak tüketilmesini sağlık açısından önemsiyoruz. Bir çok kişi kendi yöntemleri ile diyet yapmak isterken sağlığını kaybedebiliyor. Herkesin vücudunun kendine has özellikleri var. Bu nedenle diyet yapanların mutlaka uzman kontrolünde bunu yapmasını tavsiye ediyoruz” dedi.