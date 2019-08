Diyetisyen Uzun, bayramda beslenmeye dikkat çekti

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Özel Ege Liva Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Handenur Uzun, vatandaşlara sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle bayram günlerinde vatandaşların beslenmeyi abartabildiğine işaret eden Diyetisyen Handenur Uzun, “ Bayramlar bütün aile bireylerinin bir araya geldiği, neşeli sofraların kurulduğu bizler için yılın en önemli günlerindendir. Bir arada olmanın keyfini lezzetli yiyeceklerle çıkaran bir toplum olduğumuzdan bayramlarda da çoğu zaman beslenmeyi haliyle biraz abartabiliyoruz. Bu durum özellikle kronik hastalığı olan ve risk grubundaki (yaşlı, çocuk) bireyler için çok daha tehlikeli bir durum oluşturabiliyor. Şekerli ve yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin yanında et tüketiminin çok fazla olduğu kurban bayramında, etlerin hazırlanmasında, pişirilmesinde ve saklanmasında da titiz davranılması oldukça önemli bir detay” dedi.

Kurban bayramında nelere dikkat edilip, nasıl daha sağlıklı bir bayram geçirebileceği konularında uyarılarda bulunan Uzun, güne hafif bir kahvaltı ile başlayıp, porsiyonları küçültüp, şekerli içeceklerin az miktarda tüketilmesini istedi.

Diyetisyen Uzun, “Bayram sabahında kızartmaların, etin, şekerli yiyeceklerin ön planda olduğu bir kahvaltı yerine daha sade ve sebzelerin ön planda olduğu bir kahvaltıyı tercih edin. Böylece gün içerisinde yaşanacak olan kalori artışını kahvaltı ile bir miktar dengeleyebilirsiniz. Bayram için emek emek hazırlanan ikramlıklara hayır diyebilmek pek de kolay değil ancak porsiyonlarınızı küçülterek zararı en aza indirebilmek sizin elinizde. İkram edilen tabakların hepsini bitirmek yerine seçtiğiniz bir yiyeceği, küçük porsiyonlarda tüketmeyi deneyin. Bayramlarda zaten yüksek düzeyde olan şeker alımını bir de içeceklerle arttırmayın. Kalori alımında içecekleri hiç küçümsemeyin. Örneğin, içeceğiniz bir bardak kola ile yaklaşık 11 adet küp şeker tüketmiş olacaksınız. Çay, kahve tüketiminin artmasıyla unutulan su tüketimine gerekli özeni gösterin. 2-2,5 litre su içmeye gayret edin” açıklamasında bulundu.

“Şerbetli tatlılar yerine, hafif tatlılar tüketin”

Diyetisyen Uzun yüksek kalorili tatlılardan olabildiğince uzak durulması ve kurban etinin 24 saat sonra tüketilmesinin daha uygun olacağını belirterek, “Özellikle yaz aylarına denk gelen bayramlarda yüksek kalorili şerbetli tatlılar yerine hem serinletici hem de hafif tatlı seçeneklerinden olan, dondurma, meyve ve sütlü tatlıları kullanabilirsiniz. Bayram günü kesilen hayvan eti hemen tüketildiğinde zor pişeceğinden ve sindirimde sorunlara sebep olacağından 24 saat bekletildikten sonra tüketilmeli. Kızartma, kavurma yerine haşlama, kendi suyunda pişirme,fırınlama,ızgara gibi seçenekler tercih edin. Etin yağsız görünen kısmında bile %20 oranında yağ olduğundan pişirirken içerisine ekstra yağ(kuyruk, tereyağı vb ) ilave etmeyin. Izgara yaptığınız zaman etleri ateşten en az 20 cm yukarıda pişirin. Etler dondurucuya tek pişirimlik olarak, buzdolabı poşetleri ile konulmalı. Dondurucudan pişirmek için çıkarılan et, buzdolabının soğutucu kısmında çözdürülmeli ve hemen tüketilmelidir. Çözünen etler tekrar dondurulmamalıdır. Et için kullandığınız doğrama tahtalarını çiğ sebze-meyve için kullanmayınız. Gün içerisinde et tüketimini tek öğünle sınırlamaya çalışın ve miktarını abartmaya özen gösterin. Ve mümkünse sindirimi daha kolay olacağından öğle öğününde tercih edin. Yanında salata tüketimini ihmal etmeyin. Bu hem etteki kolesterolün vücut tarafından kullanımını azaltmaya yardımcı olur hem de ette bulunan demirden daha fazla yararlanmanızı sağlar.

Etin fazla tüketimi ile kabızlık problemlerinin arttığı bu dönemde lif açısından zengin olan sebzeleri öğünlerinize eklemeye özen gösterin. Etlerin yanında pirinç pilavı ya da makarna yerine bulgur pilavı ya da tam buğday ekmeği, asitli -şekerli içecekler yerine de cacık, ayranı tercih ediniz” uyarılarında bulundu.