Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan'ın kitabı yayınlandı

Dr. Cengiz İskender Özkan'ın “Platon” adlı çeviri kitabı yayınlandı.

Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan, Antikçağ ve Platon uzmanı İngiliz felsefeci Alfred Edward Taylor tarafından yazılan Platon isimli kitabın, Antikçağ filozofu Platon'un hayatı, eserleri ve öğretileriyle ilgili giriş niteliğinde olduğunu ifade etti.

Özkan, “Kitapta, Platon'un idealar öğretisi, bilgi kuramı, psikoloji ve kozmoloji öğretileri ele alınmaktadır” sözleri ile kitabın içeri hakkında bilgi verdi.