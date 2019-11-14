Doç. Dr. Hasan Güngör, FIFA resmi ‘Futbol Doktoru' oldu

Dr. Hasan Güngör, gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları sonucunda FIFA'nın resmi ‘Futbol Doktoru' diplomasını almaya hak kazandı.

ADÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Görgör, önemli bir başarıya imza attı. Hekimlikte başarısının yanında futbolla da yakından ilgilenen bu alanda da mesleğini icra eden Güngör, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) ‘Resmi Futbol Doktoru' olmaya hak kazandı. Bu konuda önemli çalışmalar yapan ve emeklerinin karşılığını alan Güngör'ün eline diploması da ulaştı.

Doç. Dr. Hasan Güngör, yaptığı açıklamada; “FIFA'nın resmi futbol doktoru diplomasını bu hafta almaya hak kazanmış durumdayım. 6 aydır 42 bölüm, 42 ayrı sınav ve binlerce sayfa İngilizce kaynak okudum. Bu diplomayı Türkiye'de alan çok kişi olmadığını biliyorum. Öğrenmenin ve okumanın yaşı yok. Çok mutlu ve gururluyum” şeklinde konuştu.