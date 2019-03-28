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Doç. Dr. Mehtap Kılıç'ın protein projesine TÜBİTAK'tan destek

AYDIN (İHA) – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Mehtap Kılıç Eren'in “Protein Fosfataz Ppm1d/Wip1'in Bazal ve Genotoksik Stres İndüklü Otofajide Rolünün Araştırılması” konu başlıklı projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı.



Proje, 2019 yılı birinci dönem 1001 çağrı koduyla desteklenirken Veteriner Fakültesi, Hitoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Karagenç ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof.Dr. Didem Kozacı projede araştırıcı olarak yer aldı. Projenin bütçesi 715 bin 600 Lira olup 1 Arş. Görevlisi, 2 doktora ve 1 Yüksek Lisans öğrencisine burs veriliyor.



Projeyle DNA hasarının regülasyonunda önemli rol oynayan bir serin/treonin fosfataz olan Wip1'in, özellikle bazal otofaji aracılığıyla kanser hücrelerinin kendilerini sürdürmelerinde ve hayatta kalmalarında ve aynı zamanda genotoksik stres indüklü otofajide rolü araştırılacak. Ayrıca otofajinin apoptozis ve senesens gibi diğer hücresel cevaplarla ilişkileri ilk defa ortaya çıkarılacak. Böylece ileriye dönük olarak Wip1 aracılı otofajinin insan kanserlerinde bir terapötik hedef olup olmayacağı sorusunun da cevabı elde edilmiş olacak. Bu nedenle, önerilen proje, etkili ve ileri düzey kanser tedavisi stratejilerinin geliştirilmesinde farmakolojik ve terapötik hedeflerin belirlenmesine potansiyel olarak katkıda bulunacak bilgilerin üretilmesi açısından da önem taşıyor.

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