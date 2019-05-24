Doç. Dr. Murat Aydaş'ın ‘Koranza ile Lagina' adlı kitabı yayımlandı

Dr. Murat Aydaş'ın, “Koranza ile Lagina” adlı kitabı yayımlandı.

Kitabında 19 yıldır heyet üyesi olduğu Stratonikeia ve Lagina kazılarının Eski Yunanca yazıtlarını Türkçeye tercüme ederek yorumlayan Klasik Filolog ve Epigrafist Doç. Dr. Murat Aydaş, “Anadolu'nun Eskiçağı'ndan bir bölüm sunan ‘Koranza ve Lagina' bugünün ve geleceğin Türk kazı ekibine; Türkiye'deki Arkeoloji ve Eskiçağ Tarihi öğretim üyesi ve öğrencilerine; yaşadıkları toprakların geçmişini merak eden Yatağanlılara faydalı bir kitap niteliğinde. Eskiçağ insanının taşlar üzerinde okuduğu belgeleri, bu kitap ile bugün herkes okuma imkanına kavuşacak” dedi.

Stratonikeia'nın kuruluşundan önceki döneme ve Koranza'dan Stratonikeia'ya geçiş evresinde Lagina'nın ibadet alanı olarak düzenlenmesine odaklanan kitap, ilk kez bir antik kentin yazıtlarının Türkçe tercümelerini içeriyor.