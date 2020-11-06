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Doçentlik deneme dersleri devam ediyor

Adnan Menderes Üniversitesi’nde görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri, gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri, gerçekleşti.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında gerçekleşen derslere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.


Doçentlik kadrosuna başvuran Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri; Doç. Dr. Arzu Cengiz, Doç. Dr. Yasemin Polat, Doç. Dr. Duygu Kara, Doç. Dr. Esin Oktay ve Doç. Dr. Ayfer Metin Tellioğlu, jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.


Öğretim üyelerini tebrik eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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