Doçentlik deneme dersleri tamamlandı

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın başkanlığında gerçekleşen derslere, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Bilal Arık, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. İbrahim Gençsoylu, Veteriner Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Cavit Kum ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.

Doçentlik kadrosuna başvuran İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serhat Yetimova ve Doç. Dr. Pelin Erdal Aytekin, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Küçük ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Erdoğan jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerini tebrik edenADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.